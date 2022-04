Foto mit Luke Mockridge: Joyce Ilg scherzt über K.O.-Tropfen

Die Aussage sorgt prompt für Aufregung unter den Userinnen und Usern. Binnen kürzester Zeit haben sich tausende Kommentare unter dem Foto gesammelt – die wenigsten davon enthalten Zuspruch.

Grenzüberschreitung

Prominente, Influencerinnen und Blogger kritisieren Joyce Ilg in den Kommentaren aufs Schärfste. Sie sehen in dem Spruch eine gewaltige Grenzüberschreitung und Verharmlosung sexualisierter Gewalt an Frauen. Denn Gewaltopfer könnten sich von der geschmacklosen Aussage getriggert oder retraumatisiert fühlen.

"Es ist einfach null witzig, wenn man über Opfer von sexualisierter Gewalt Witze macht. Es ist so traurig, wie ihr das ins Lächerliche zieht ... so geschmacklos und unangebracht", schrieb beispielsweise Influencerin Diana zur Löwen unter den Beitrag. Sängerin Silvi Carlsson sagt: "Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again"

Eine Userin fragt: "Wie geschmacklos willst du sein“ Joyce "Lost“ Ilg: JA!“, während eine andere feststellt: "Glaub tiefer kann man wirklich nicht sinken“.

Auch Kabarettist und Autor Michael Buchinger fragt sich unter dem Posting: "Warum würdest du dich dazu entscheiden, sowas zu posten? Wem bringt das was?“