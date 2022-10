"Ästhetischer Blödsinn": Nicht jede muss "That Girl" sein

Es wäre jedoch nicht das Internet, wenn sich nicht bereits eine Gegenbewegung gefunden hätte. Unter den Hashtags #ratgirl und #grossgirl (dt. eklig) posten Frauen Videos, in denen sie verkünden, natürlich nicht immer gepflegt und perfekt auszusehen - und stolz darauf sind.

"Ästhetischer Blödsinn"

"Ich habe die Nase voll von all dem übermäßig ästhetischen Blödsinn auf Tiktok, also willkommen bei grossgirltok", verkündet eine Userin etwa in einem Video. "Hier ist mein Bett, das ich nicht machen werde, diese Jalousien lassen sich nicht öffnen", sagt sie, während sie die Kamera durch ihr unaufgeräumtes Schlafzimmer schwenkt. Die Tour geht weiter und sie zeigt den Zuschauern schmutziges Geschirr in der Küche, eine verwüstete Couch und ihr vollgeräumtes Badezimmer.