Adele zeigt in Wohnzimmer-Livesession ihr unglaubliches Können

Sie sitzt im Wohnzimmer, leise Klaviertöne erklingen und Adele setzt zu den ersten Tönen ihres neuen Songs "To Be Loved" an. Wieder einmal beweist die britische Sängerin, wie gut ihre Stimme und ihr musikalisches Talent sind. Es sind emotionale Minuten, die Adele ihren Fans via Instagram und Twitter beschert.

Auch die 33-Jährige zeigte sich extrem gefühlvoll - immerhin handelt das neue Album "30" von ihrer Scheidung und vom Leben als alleinerziehende Mutter eines Sohnes.