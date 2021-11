Warum Adele bei ihrem Oprah-Interview einen weißen Hosenanzug trug

Bei ihrem Konzert "One Night Only" trug Adele eine dramatische schwarze Schiaparelli-Robe, für ihr Interview mit Talk-Queen Oprah Winfrey schlüpfte die 33-Jährige in ein Outfit mit mehr Symbolkraft. Der weiße Hosenanzug, bestehend aus einer taillierten Jacke und weiten Hosen, stammte vom angesagten Label Christopher John Rogers und war mit funkelnden Swarovski-Kristallen übersät.

Die Sängerin, die dieser Tage ihr neues Album herausbringt, hatte sich wohl nicht zufällig für die Farbe Weiß entschieden. Laut Farbenlehre steht Weiß für Unschuld, Neubeginn, Stärke und Unabhängigkeit - passt also perfekt für den neuen Lebensabschnitt, den die Britin nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki und dem Umzug nach Los Angeles begonnen hat.