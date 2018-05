Toblerone-Tunnel: Warum der neue Körperkult gefährlich ist

Bei dem Wort Toblerone denken die meisten Menschen an die bekannte Schweizer Schokolade mit Mandelnougat in typischer Gipfelform. Genau dieser Form verdankt auch ein vor allem auf Instagram gehypter, neuer Körper-Trend namens Toblerone-Tunnel seinen Namen. Dabei handelt es sich um eine dreiecksförmige Lücke ganz oben an den Oberschenkeln, die im Idealfall etwa so groß wie eine Tobleroneschachtel sein sollte. Der Toblerone-Tunnel ist also eine Art abgewandelte Form der Oberschenkellücke, die auf der Fotobloggingplattform bereits seit geraumer Zeit als Schönheitsideal gefeiert wird.

Neben der Lücke zwischen den Oberschenkeln zeichnet den Trend ein besonders knackiger Hintern und durchtrainierte Oberschenkel aus. Bekannte Besitzerinnen des Toblerone-Tunnels sind beispielsweise Model Emily Ratajkowski sowie Kylie und Kendall Jenner aus dem Kardashian-Clan.