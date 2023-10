Trauern Tiere, wenn Artgenossen sterben?

„Gänse gehen oft langjährige Bindungen ein. Beim Verlust ihres Partner verhalten sie sich auffällig“, nennt Sziemer ein weiteres Beispiel. Weißwangengänse etwa watscheln dann geduckt und schnattern das „Pfeifen des Verlassenseins“. Mitunter stellt das verwitwete Federvieh das Fressen, Trinken und die Pflege ein, manch Individuum geht daran zugrunde.

„Tiere zeigen eine starke Aktivität im limbischen System, etwa nach dem Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden“, ziehen Carla Swiderski und Hanna Müller in ihrem fundierten Bilderbuch „Wie Tiere trauern“ Parallelen zum menschlichen Gehirn und zu Gram. Selbst im Kopf von Vögeln gibt es Regionen, die mit sozialer Bindung in Verbindung gebracht werden. Moderne Technik ermöglicht den Blick in die Denkorgane verschiedenster Art.