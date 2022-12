Schon mehr als 600 Kegelrobben auf Helgoländer Düne geboren

Seit den 1980er Jahren entstanden wieder Kolonien vor Amrum, Juist, Norderney, Borkum und auf der Helgoländer Düne. Die Geburtensaison der Kegelrobben auf Helgoland dauert von November bis Jänner. Anders als Seehunde, die nach der Geburt direkt mit dem Schwimmen beginnen, verbringen Kegelrobben ihre ersten Lebenswochen an Land.

Anders als in den Vorjahren wird die Zahl der Tiere nicht mehr täglich gezählt, erklärte Ballstaedt. Die Zählungen direkt am Strand sind nicht ungefährlich, weil die weiblichen Tiere ihre Jungen verteidigen und auch die männlichen Tiere in der Paarungszeit angriffslustig sind. Die Zahl der Tiere wird mit Hilfe regelmäßiger Zählflüge erfasst. 2021/2022 wurden insgesamt 679 Kegelrobben-Geburten auf der Helgoländer Düne registriert.