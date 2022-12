Natur 2023: Haselmaus und Verkannter Wasserschlauch als Botschafter

Diese Spezies zwischen Boden- und Neusiedler See stehen im kommenden Jahr im Rampenlicht:

Die "Haselmaus" (Muscardinus avellanarius) wurde vom Naturschutzbund zum "Tier des Jahres 2023" gewählt. Sie ist ein sandfarbener nachtaktiver Nager mit knapp 15 Zentimetern Körperlänge, die Hälfte davon entfällt auf ihren dicht behaarten Schwanz. "Mit abgerundeten Ohren und großen, schwarzen Knopfaugen ist die Haselmaus eine putzige Erscheinung", so der Naturschutzbund. Trotz ihres Namens ist sie für Zoologen keine Maus, sondern ein "Schläfer". Seit Oktober hält sie Winterschlaf in einem gut isolierten Kugelnest, wo sie zusammengerollt mit abgesenkter Körpertemperatur (vier statt 37 Grad Celsius) die kalte Jahreszeit verschlummert. Sie ist in der Dämmerung und Nacht aktiv, und ernährt sich von Knospen, Blüten, Insekten, Beeren, Nüssen sowie Samen. Die Haselmaus ist streng geschützt und leidet am Schwund von wilden dichten Hecken, wo sie als "ortstreuer Einzelgänger und geschickter Kletterer" lebt.

Der "Verkannte Wasserschlauch" (Utricularia australis) und der "Gewöhnliche Wasserschlauch" (U. vulgaris) sind "Pflanzen des Jahres", so der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs und der Naturschutzbund. Entgegen ihrer Namen wären sie "durchaus ungewöhnliche Pflanzen" und nicht zu verkennen. Erstens haben sie keine Wurzeln sondern schweben ohne Verankerung in den Gewässern (wie etwa Moorteichen), zweitens sind sie Fleischfresser, die sich an Wasserflöhen, Fadenwürmern und Schnecken laben. Dazu haben sie eine Fangblase mit Unterdruck und einer Klappe, sie sich innerhalb von zwei Millisekunden schließt. Für Pflanzen recht gewöhnlich sind hingegen die goldgelben Blüten der Wasserschläuche.

Ebenfalls in Moortümpeln und ohne Furcht vor dem Wasserschlauch lebt der "Lurch des Jahres", nämlich der "Kleine Wasserfrosch" (Pelophylax lessonae). Er wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie (ÖGH) und der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ernannt. Die Experten beschreiben die grasgrünen Frösche mit braunen Rückendrüsenleisten als wanderfreudig und gleichermaßen tag- wie nachtaktiv. Sie verzehren Insekten, sind auf "kleine, besonnte, vegetationsreiche und nährstoffarme Moorgewässer angewiesen", und in jedem österreichischen Bundesland sowie in ganz Europa zu entdecken. Allerdings selten.

Das "Braunkehlchen" (Saxicola rubetra) wurde von BirdLife Österreich zum "Vogel des Jahres" gekürt. Es besitzt eine namensgebende orange-braune Brust und Kehle, einen braun-schwarz gebänderten Rücken und einen weißen Überaugenstreif. Je nach Angebot frisst es Schmetterlinge, Schnecken, Heuschrecken, Raupen, Spinnen, kleine Schnecken und Beeren. Sein Lebensraum sind blütenreiche Wiesen und Brachen, es benötigt abwechslungsreiche Vegetation mit hohen Halmen und Büschen. Weil solche Naturräume genau so wie die Insektennahrung schwinden, "ist dieser Wiesenvogel im Sinkflug", so BirdLife: Seit 1998 seien die Bestände um zwei Drittel geschrumpft.

"Insekt des Jahres 2023" wird das "Landkärtchen" geheißen. Dafür zeichnet ein wissenschaftliches Kuratorium von privaten Experten und Fachgesellschaften aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verantwortlich. Die Schmetterlinge entwickeln sich je nach Jahreszeit mit unterschiedlichen Flügelzeichnungen. "Während die Frühjahresgeneration schwarze Zeichnungselemente auf orangefarbenem Grund aufweist, ist die Sommergeneration überwiegend schwarz mit einem gebogenen weißen Band auf Vorder- und Hinterflügel", so die Experten. Ausschlaggebend für das jeweilige Design ist die Tageslänge während der Raupenzeit. Den einprägsamen Namen bekam der "Edelfalter" aufgrund der "recht bunten und von Linien durchzogenen Flügelunterseite, die an eine Landkarte erinnert".

Bei einer öffentlichen Abstimmung wurde der "Huchen"(Hucho hucho), auch Donaulachs genannt, zum "Wassertier des Jahres" gewählt. Die offizielle Ernennung erfolgte durch den Österreichischen Fischereiverband (ÖFV). Er kann bis zu eineinhalb Meter lang und über 50 Kilogramm schwer werden, ist der einzige Lachsfisch, der ständig im Süßwasser lebt, und ernährt sich von Fischen, Amphibien und Entenküken. Der Huchen ist vom Aussterben bedroht, weil sein Lebensraum durch Uferbefestigungen, Flussregulierungen und Stauketten der Wasserkraftwerke verändert und zerstückelt wurde. Schutzmaßnahmen wie Fischaufstiegshilfen und eine bessere Strukturierung der Gewässer sollen den Bestand retten.