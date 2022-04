Neue US-Studie: Rasse hat kaum Einfluss auf Hunde-Verhalten

Vom Skoda zum Formel-1-Wagen

Vergleicht man Hunde mit Autos, so wäre der Malinois ein Formel-1-Wagen. Dabei handelt es sich um typische Polizeihunde, sie sind leistungsstark und arbeiten Tag und Nacht. Für neue Hundehalter ist diese Rasse nur sehr schwer zu führen. Denn das ist es, was letztlich jeder Hundehalter lernen müsse, die Führungsrolle übernehmen und zwar in jeder Situation. Andernfalls ist der Vierbeiner überfordert und kann für die Umwelt zur Gefahr werden.

Ein idealer Anfänger und Familienhund wäre hingegen ein Pomsky, vergleichbar mit einem Skoda 80 PS. Beim Pomsky handelt es sich um eine Mischung zwischen Zwergspitz (Pomeranian) und einem Siberian Husky. Wenn man bei dieser Rasse Erziehungsfehler macht, ist das zwar für den Hund selbst eine große Belastung und sollte unbedingt vermieden werden. Dennoch würde dieser Hund im Normalfall nicht zur Gefahr für sein Umfeld werden.

Ein American Stafford Terrier hingegen ist im Alltag ein Skoda 80 PS, kann allerdings bei falscher Führung zum Formel-1-Wagen werden. Diese Rasse stammt vom Pit Bull ab und neigt dazu auf andere Artgenossen loszugehen. Diese Hunde sollten bereits als Welpen in positiver Weise mit anderen Vierbeinern sozialisiert werden. Sonst könnte der in seinem Grundwesen liebe und freundliche Hund ohne Vorwarnung zum Hundemörder werden.