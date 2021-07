Von wegen dankbar und gutmütig: Hund belohnen Großzügigkeit nicht

Hunde bedanken sich nicht per Knopfdruck bei spendablen Leuten, berichten die Wiener Verhaltensbiologen Friederike Range und Jim McGetrick mit Kollegen. Die Tiere drücken für Personen, von denen sie vorher etwas bekommen haben, genau so selten auf einen Knopf, der Futter liefert, wie für knausrige Menschen. Die Vierbeiner spielen auch nicht häufiger mit großzügigeren Leuten, erklären die Wissenschafter im Fachjournal Plos One.

Das Experiment

Die Forscher brachten 21 Haushunden unterschiedlicher Rassen (Border Collie, Windhund, Terrier, Australian Shepherd, Dackel, Podenco, Beagle und Mischlinge) bei, einen Knopf zu drücken, um an eine Futterbelohnung zu kommen. Sie ließen die Vierbeiner anschließend zusehen, wie manche Menschen für sie den Knopf betätigten, manche nicht.

Dann durften die Hunde die Gefälligkeiten retournieren und wiederum für die Leute auf den Futterknopf drücken. Das taten sie aber bei den großzügigen Menschen genau so selten wie bei den unfreigiebigen. Sie spielten auch anschließend nicht häufiger mit ihnen.