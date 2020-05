Technologie-Unwort 2012 gesucht

Ab sofort können bis 14.12 Wörter vorschlagen werden. Hierfür einfach ein Mail an redaktion@futurezone.at schicken. Wichtig ist dabei: Das Wort soll einen Bezug zum Jahr 2012 haben und mit der IT-Branche in Verbindung stehen. Die Redaktion durchforstet dann die Vorschläge und führt sie in einer Abstimmung zusammen. Diese startet am 17. Dezember und läuft bis 31. Dezember. Danach wird das IT-Unwort des Jahres verkündet.

Die Redakteure haben sich bereits Gedanken gemacht und folgende Wörter ins Spiel gebracht: Festplattenabgabe, SOPA, Klarnamenzwang, Social Seating, Shitstorm, Clean IT, Leistungsschutzrecht, Phablet oder Vorratsdatenspeicherung.