Idealistische Realisten im Klassenzimmer

Zwei Schuljahre lang hat sich die 32-jährige Forscherin verpflichtet, in einer neuen Mittelschule in Simmering ihr Wissen im Chemiesaal weiterzugeben. Und es fällt auf, wie hoch konzentriert die Schüler im Chemiesaal ihrem Experiment, Alkohol in Methanol und Ethanol zu spalten, folgen wollen.

Christina Planitzer und Simon Horowitz könnten anderswo deutlich mehr Geld verdienen. Dennoch zeigen sie sich begeistert, von der Möglichkeit, in einer Schule zu arbeiten. "Wir werden von erfahrenen Lehrern sehr gut betreut, und wir können auch in der Gruppe viel voneinander lernen", berichtet Planitzer. Kollege Horowitz freut sich wiederum, dass beide Seiten voneinander profitieren können: "Es ist für mich immer noch unglaublich, was junge Menschen schon alles erlebt haben. Sie brauchen jemanden, der an sie glaubt. Viele wissen gar nicht, was in ihnen steckt."

Teach for Austria wird von der Industriellenvereinigung und einigen potenten österreichischen Firmen finanziert. Auch die Schulbehörden stehen – nach anfänglicher Skepsis – dem Pionierprojekt positiv gegenüber.

Direktoren und Lehrer berichten, dass die jungen Kollegen schon viele neue Impulse in das Schulleben eingebracht haben, und dass sie von den Schülern auffallend schnell akzeptiert werden.