Tausende Russen unterstützen Lehrerin mit Fotos im Badeanzug

Tausende Russen protestieren im Internet derzeit mit Fotos im Badeanzug oder in Unterwäsche gegen das erzwungene Ausscheiden einer Lehrerin aus dem Schuldienst. Die 38-jährige Tatjana Kuwschinnikowa hatte ein Bild von sich in einem kurzen Kleid und Schuhen mit hohen Absätzen online gestellt und war dafür nach eigenen Angaben am vergangenen Monat von ihren Vorgesetzten zum Rückzug genötigt worden.

Auslöser für den Eklat war dieses Foto der 38-Jährigen: