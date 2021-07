MeToo-Begründerin läutet 2018 am Times Square ein

Die Aktivistin Tarana Burke, die die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe gestartet hatte, wird am Times Square in New York das Jahr 2018 einläuten. Als Ehrengast werde Burke dort am Silvesterabend einen Knopf drücken, der den Countdown von 60 Sekunden und um Mitternacht den traditionellen "Ball Drop" auslöst. Das teilten die Veranstalter am Montag mit.