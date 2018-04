Switter: Was hinter dem "Twitter für Sexarbeiterinnen" steckt

Das Gesetz namens "Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act of 2017" geht aus den Initiativen SESTA und FOSTA hervor. Es richtet sich gegen die Unterstützung des Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung. Betreiber von Internetplattformen sollen strafrechtlich belangt werden, wenn ihre Seite zur Bewerbung von Menschenhandel benutzt wird. Kritiker bemängeln allerdings, das Gesetz sei zu breit gefasst. Somit könne es auch gegen Betreiber verwendet werden, die nicht wissen, dass ihre Plattform für Menschenhandel genutzt wird.

Angestoßen wurde das Gesetz von der Debatte rund um die Kleinanzeigenseite Backpage.com, die in den USA für versteckte Inserate für sexuelle Dienstleistungen bekannt ist. Ein Teil davon bewarb Dienstleister, die minderjährig oder unfreiwillig tätig waren. Betreiber diverser anderer Online-Dienste fürchten nun eine Klagewelle, zumal nicht alle Postings auf Schlagwörter und Hashtags kontrolliert werden können.

Ausschluss von Twitter & Co.

Das neue Gesetz zwingt soziale Netzwerke ihre Nutzungsbedingungen abzuändern. Sexarbeiterinnen werden im Zuge dessen von Diensten wie Twitter, Reddit oder Skype ausgeschlossen. In einem Artikel für Vice schildern Frauen, warum sie auf die Plattformen angewiesen sind. Demnach würden Twitter und Co. in erster Linie eine verstärkte Sicherheit für Frauen bedeuten, da sie ihre Dienste nicht auf der Straße anbieten müssen, wo sie häufig Opfer von Übergriffen und Ausbeutung werden. Außerdem würden die Dienste auch dazu benutzt, um aufdringliche, gewalttätige oder übergriffige Kunden auszuweisen und Kolleginnen auf deren Verhalten aufmerksam zu machen. Diese können Anfragen der betreffenden Freier ablehnen und bedrohlichen Situationen entgehen.

"Das sind gute Plattformen, weil ich Recherchen über meine Kunden anstellen konnte (…), um sicherzustellen, dass sie auch wirklich die Person sind, die sie vorgeben zu sein. Ich habe Twitter und Instagram verwendet, um zu zeigen, dass ich eine reale Person bin und um sicherzugehen, dass ich es nicht mit Gesetzesbrechern oder komischen Leuten zu tun habe", sagt Sexarbeiterin Ameena aus Kalifornien Buzzfeed.