Surfen, Springen, Rollen: Das sind die Fitness-Trends 2018

Bei der Unterscheidung zwischen kurzlebigen Modeerscheinungen und tatsächlichen Trends sind die Autoren der weltweiten Umfrage zu Fitnesstrends im ACSM’s Health & Fitness Journal streng. Seit zwölf Jahren beobachtet und untersucht das Team rund um Walter R. Thompson von der Georgia State University globale Entwicklungen in der Fitnessbranche und macht Umfragen in mehr als 40 Ländern.

Um Modeerscheinungen und kleine Hypes gar nicht erst zu ernst zu nehmen, werden in dem Ranking keine Produkte, Fitnessgeräte oder spezielle Apps berücksichtigt. Thomas geht es darum, herausfinden, welche Entwicklungen das Bewegungsverhalten der Menschen beeinflussen. Bei der heurigen Untersuchung sind vor allem die großen Verlierer auffällig, die immer weniger Zulauf finden. Dazu gehören etwa Tanz-Cardiotrainings (darunter fällt etwa Zumba), aber auch das klassische Langhantel-Workout und die altbekannte Aqua-Gymnastik in ihren diversen Varianten ziehen keine Massen mehr an. Ein Blick in die Stundenpläne und Trainingsräume großer und kleiner Fitnessketten zeigt, dass diese früheren Fitness-Hypes auch hierzulande ausgedient haben.

Am meisten bedauert Thomas aber, dass der Fokus auf Kinderbewegung und Übergewicht-Präventionsprogramme für Kinder weltweit so stark zurückgegangen ist – zumal Übergewicht und seine Folgen in Zukunft die größten Herausforderungen für die Gesundheitssysteme darstellen werden.

Umgekehrt bestätigen sich Trends, die in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen haben. Dazu gehört etwa HIIT (hoch intensives Intervall-Training): eine Einheit dauert maximal 30 Minuten – in dieser Zeit wird der Kreislauf mit anstrengenden Übungen im Blitztempo hochgekurbelt, um möglichst schnell möglichst viele Kalorien zu verbrennen. Crossfit, das in Österreich zuletzt regelrecht geboomt hat, arbeitet mit einer ähnlichen Methode. Trotz Experten-Warnungen, dass die Verletzungsgefahr bei dieser Sportart erhöht ist, bleibt die Beliebtheit von Crossfit und HIIT ungebrochen. Wer sich verletzt, muss allerdings einen mehrwöchigen Ausfall in Kauf nehmen.