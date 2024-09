Der Rat der Stimmexpertin: "Schätze dein Publikum. Und mach Pausen"

Das ist ein Handicap, muss aber auf einer ganz anderen Ebene betrachtet werden: als Herausforderung für unsere Gesellschaft, die so etwas nicht abwerten darf. Das ist vergleichbar mit dem Rollstuhl von Wolfgang Schäuble (verstorbener deutscher Bundestagspräsident). Man hat ihn als Politiker dennoch sehr ernst genommen. Die Therapeuten von Doskozil sind übrigens ein Hammer, großartig.

Wir haben im Landesstudio Hochdeutsch wie eine Fremdsprache gelernt. Ich beherrsche annähernd Bühnendeutsch. Mittlerweile ist wegen des Zeit- und des Konkurrenzdrucks viel Sprachkultur verloren gegangen. Aber an welcher Kommunikation orientieren sich jetzt junge Leute?

Es liegt mir fern, meinen ehemaligen Arbeitgeber zu kritisieren, aber es gibt in öffentlichen wie privaten Medienhäusern keinerlei Verpflichtung mehr zur Ausbildung, die länger als ein paar Stunden dauert. Der einstige ORF-General Gerd Bacher hat Reportern bei falscher Aussprache zwei Wochen Sprechverbot im Rundfunk erteilt.

Man darf immer hören, woher sie kommen: Das ist „Heimat-Melos“. Man soll aber auch hören, dass sie dort nicht stehen geblieben sind. Das erwarte ich von der Politik, doch diesen Eindruck habe ich weder von Andreas Babler, noch von Claudia Plakolm. Das wirkt provinziell. Plakolm kann doch so nicht mit Ursula von der Leyen sprechen.

Weil die das Reden vor vielen Leuten lernen. Da braucht es zum Beispiel Pausen. Wenn Kamala Harris oder Donald Trump sagen: „Good Evening!“, „Thank you!“ Dann lautet das wie: „Guten Abend, Ingrid Amon!“, „Danke, Ingrid Amon!“. Harris meint mich, und das macht dieses unglaubliche Charisma aus. Wenn Sie mich fragen, mit wem ich einen Abend verbringen möchte, dann würde ich antworten: „Mit dem Schauspiellehrer, dem Körpersprachetherapeuten und dem Stimmtrainer von Barack Obama.“ Das zu lernen gehört zur Selbstentwicklung öffentlich agierender Menschen dazu. Bei uns ist man leider noch lange nicht so weit.

Ob das übertrainiert ist, weiß ich nicht. Ich beobachte eher das Gegenteil, dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Man muss die Menschen auch in einer Hollywood Bowl als Individuen adressieren und nicht als anonyme Hörermasse. Das kann jeder Amerikaner besser.

Ja, und an Influencern, die zum Großteil Deutsche sind. Man weiß ja auch: Wenn man eine Botschaft viermal nicht rübergebracht hat, wechseln wir ins Hochdeutsch – auch die Mutter, die bei ihrem Kind Gehör finden will. Die kommunikative Trefferquote ist höher.

An TikTok zum Beispiel.

Gibt es Naturtalente?

Talent muss man dennoch fordern. Üben gehört dazu. Bei uns kommen Politiker drei Wochen vor einer Wahl und wollen lernen zu überzeugen. Das funktioniert nicht und wirkt dann oft wie dressiert.

Wer kommuniziert bei uns in Ihrem Sinne perfekt?

Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder, die ORF-Moderatoren Susanne Höggerl und Tobias Pötzelsberger. Bei denen hat man das Gefühl: „Die meinen genau mich.“

Manche Politiker können sich chamäleonartig auf die jeweilige Umgebung einstellen. Jörg Haider war so einer.

Das musste man Haider zugutehalten: In dem Moment, in dem man mit ihm zusammen war, hatte man das Gefühl, der einzig wichtige Mensch zu sein. Er hat zugehört. Er hätte nie jemandem die Hand geschüttelt und in eine andere Richtung geschaut. Im Kern geht es um Wertschätzung.

Bei den freiheitlichen Politikern hieß es früher immer, sie seien neurolinguistisch programmiert. Was halten Sie davon?

Zu NLP kann ich nichts sagen, aber das Spannende an der freiheitlichen Schule ist, dass man deren Drill sofort erkennt. Jede Partei hat ja ihre eigenen Akademien. Die FPÖ war da einst am schnellsten. Und man macht es den Freiheitlichen leicht: Während heimische Politiker meist zu wenig Emotionen zeigen, hat Herbert Kickl keine Angst vor Emotionen, auch nicht vor den negativen wie Wut und Aggression. Und dann macht er plötzlich wieder in einem Interview auf gediegener Staatsmann: Der spielt alle Stückeln auf seinem Klavier.