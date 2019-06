SOS, Frau Doktor: Erste Hilfe für Adria-Segler

Windstärke 7 vor der Insel Vis, und dann greift ein unbedarfter Segler in ein schnalzendes Tau! An Bord des Segelboots unter rot-weiß-roter Flagge schwankt die Stimmung zwischen Seekrankheit und SOS.

Ein Glück, dass es Astrid Preininger und Thomas Keusch gibt. Die Intensivmedizinerin und der Notfallsanitäter, beide passionierte Segler, sind zwar nicht gleich ums Eck, aber via Mobiltelefon aus Graz hör- und sichtbar. Mit ruhigen Stimmen und exakten Kommandos erklären sie dem Patienten und seinem Skipper, wie die stark blutende Wunde erstversorgt werden kann. Sie nehmen damit viel vom Stress an Bord.

Erste Hilfe

Preininger und Keusch holen seit zwei Jahren mit ihrem Spezialfahrzeug Unfallopfer zurück nach Österreich. Seit heuer kooperiert ihr Verein mit dem oberösterreichischen Pannendienst SeaHelp. Der rettet schon seit dem Jahr 2005 Segler in Seenot. Bisher ging es für die Helfer in ihren gelben Schlauchbooten vor allem darum, die Besatzungen und ihre teuren gecharterten Boote sicher an Land zu holen.

„Nun bieten wir unseren Mitgliedern ein zusätzliches Service“, erklärt Unternehmensgründer Wolfgang Dauser. „Das steirische Ärztenetzwerk soll den Seglern vor allem in der ersten Stunde nach dem Unfall helfen.“ Dauser weiß, wovon er spricht. Auch er kennt das Segelparadies der Österreicher wie seine Westentasche: „Der nächste Arzt ist vom Boot bis zu zwei Stunden entfernt, außerdem muss zunächst einmal ein Hafen angelaufen werden. Ein Unterfangen, das sich in der von Hektik geprägten Situation an Bord nicht immer ganz leicht bewältigen lässt, vor allem dann nicht, wenn der Notfall ausgerechnet den Skipper betrifft.“