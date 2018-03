Sommerzeit: Was Sie zur Zeitumstellung wissen müssen

Stellen Sie sich viele Uhren vor, die plötzlich alle falsch gehen. So ähnlich wirkt die Zeitumstellung, die in der Nacht auf Sonntag wieder ansteht, auf den Menschen. Von der Hauptuhr im Hirn („Master Clock“) über die Organe bis in jede Zelle funktioniert der Organismus wie präzise abgestimmte Uhrwerke. Eine Meisterleistung, diekaum bemerkt wird.

Akute Chronodisruption

Von Forschern schon. Die Bedeutung der Chronobiologie rückt zunehmend in den Fokus der Medizin. „Schon eine sehr geringe Verschiebung des Tag- Nacht-Rhythmus bringt unseren Organismus aus seinem gewohnten inneren Takt“, erklärt Chronobiologe Jan-Dirk Fauteck in seinem neuen Buch „Eine Frage der Zeit“ (Verlag Brandstätter, ab 9. April um 19,90 € im Handel) . Freilich spüren diese Unordnung – im Fachjargon „akute Chronodisruption“ genannt – nicht alle Menschen gleich stark. Doch immerhin ein Drittel der Deutschen gab in einer aktuellen Umfrage der Krankenkasse DAK an, schon einmal unter Beschwerden wie Müdigkeit oder Konzentrationsproblemen gelitten zu haben.

Also wozu das Ganze jedes Jahr? 73 Prozent der von der DAK Befragten wollen die Sommerzeit ohnehin abschaffen. Doch bis die EU-Kommission eine Bewertung von Nutzen und Schaden vorgenommen hat, kann es dauern. Da kehren wir lieber das Positive hervor: Die Körperuhren passen sich den Gegebenheiten an – und über die später einsetzende Dämmerung kann man sich durchaus auch freuen.