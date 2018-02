Alle habens’s schwer, wenn am 25. März die Uhren wieder eine Stunde vor gestellt werden. Aber Frauen haben’s schwerer. Denn fast jede Dritte leidet unter gesundheitlichen Problemen, wenn europaweit zwei Mal jährlich die Zeit umgestellt wird. Schlafstörungen, Leistungsabfall, erhöhtes Herzinfarktrisiko. Bei Männern hingegen, so belegt es eine Studie der deutschen Krankenkasse DKA, ist es nur jeder Fünfte. Von der Qual der Schüler, die sich ab Frühlingsbeginn noch eine Stunde früher aus dem Bett schälen müssen, gar nicht zu reden.

Schluss mit der halbjährlichen Prozedur des Umstiegs von Sommerzeit zu Winterzeit und wieder zurück – diese Forderung wird auch in Österreich quer durch alle Alters- und Berufsklassen immer lauter. Nur: Abschaffen könnte Österreich, sofern die Regierung das überhaupt wollte, die Zeitumstellungen nur im Gleichklang mit den anderen EU-Staaten. Nach der seit 2001 geltenden Regelung muss für alle EU-Mitgliedsstaaten die Uhrzeit einheitlich sein.

Nicht alle sind damit glücklich, und der Widerstand gegen die Zeitumstellung wächst.

Kommission muss prüfen

Im EU-Parlament kämpfen Abgeordnete quer durch alle Fraktionen für die Abschaffung der halbjährlichen Umstellung. Gestern, Donnerstag, verbuchten sie einen ersten Teilerfolg. In einer mit großer Mehrheit angenommen Entschließung forderten sie die EU-Kommission auf, die Zeitumstellung gründlich zu überprüfen – und dann die Regeln nötigenfalls zu ändern. Ein Antrag, die Sommerzeit gleich ganz abzuschaffen und zur Normal-, also Winterzeit zurückzukehren, fiel hingegen durch.

Doch so viel Bewegung in der Sache war noch nie. Der EU-Kommission, Hüterin der Gesetze in der EU, war schon bisher egal, ob sich die Uhren in der Union nach der Sommerzeit oder der Winterzeit drehen – nur einheitlich muss es sein unter den 28 EU-Staaten. Grünes Licht für eine neue – in dem Fall alte – Zeitrechnung müssten die Mitgliedsstaaten geben. Bis sie aber zu einem Beschluss kommen, werden selbst im günstigsten Fall mindestens zwei Jahre vergehen. Denn im Augenblick werben nur Finnland und Polen für eine Änderung. Wobei man in Helsinki generell für eine Abschaffung der Umstellung eintritt, Polen aber will den ganzjährlichen Umstieg zur Sommerzeit.

Der österreichische EU-Abgeordnete Heinz Becker (ÖVP) kämpft seit Jahren für ein Ende der Zeitumstellung. "Diese Wechsel auf Sommer- bzw. Normalzeit bringen nicht nur keinerlei Energieersparnis, sondern erhebliche Gesundheitsrisiken, speziell bei Kindern und älteren Menschen, und dazu noch hohe Kosten für die Wirtschaft."

Höhere Unfallzahlen

Die erhoffte Energieersparnis, auf die man bei Einführung der Sommerzeit gesetzt hatte, stellte sich nie ein. Stattdessen gibt es nur negative Effekte, führen die Gegner der Zeitumstellung an: Tiere bringt die Verschiebung um eine Stunde aus dem Tritt, Millionenkosten entstehen durch Fahrplanänderungen, die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr steigt laut Studien in der ersten Woche nach Einführung der Sommerzeit um fast 30 Prozent. "Bringen die Zeitumstellungen also überhaupt etwas?", fragt Becker und gibt auch gleich die Antwort "Nein, nur Nachteile."

Eingeführt wurde die Sommerzeit erstmals während des Ersten Weltkrieges, danach aber bald wieder abgeschafft. 1940 setzten die Nationalsozialisten die Sommerzeit wieder ein, in Österreich stieg man 1948 wieder auf Normalzeit um. Erst nach der Ölkrise der 70er-Jahre, als man händeringend nach Möglichkeiten des Energiesparens suchte, führten mehr und mehr europäische Staaten die Sommerzeit wieder ein. Österreich folgte 1980.