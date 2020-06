SolarCar Challenge zeigt Kraft der Sonne

Wie man mit umweltfreundlicher Technik spannende Wettrennen inszenieren kann, zeigte vor wenigen Tagen die FH Oberösterreich. Am 21. Juni wurde in Wels die erste RC-SolarCar Challenge veranstaltet, ein Grand Prix mit ferngesteuerten Solarfahrzeugen. Bei dem Rennen tragen 17 Teams aus Österreich und Deutschland mit selbst gebastelten Autos an. Der SolarCar-Champion kam am Ende aus Salzburg.