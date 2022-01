So wird 2022: Was Zukunftsforscher, Astrologin und Medium voraussagen

Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance“, so der französische Schriftsteller und Politiker Victor Hugo (gestorben 1885).

Und gerade in Zeiten wie diesen würde man wahrscheinlich wirklich gerne wissen, was denn noch so alles auf einen zukommen könnte. Zwei Jahre Corona-Pandemie haben viele an ihre Grenzen gebracht.

Also, wie geht es jetzt weiter? Der KURIER hat dazu einen Zukunftsforscher, eine Astrologin und ein Medium befragt, wie denn das Jahr 2022 werden könnte.