Jugendliche optimistisch für eigene Zukunft

Grundsätzlich blicken die Jugendlichen aber positiv in ihre Zukunft. Das setzt sich beim Thema Jobchancen fort. Mehr als die Hälfte fühlt sich auf das Arbeitsumfeld gut vorbereitet.folgert daraus, dass die Jugendlichen ein hohes Selbstbewusstsein haben, klar wissen, wo ihr Leben hingehen soll und in welchen Prioritäten sie agieren werden. Risikobereit sind dennoch die wenigsten. Rund drei Viertel der Jugendlichen will angestellt sein. Der Wunsch nach Selbstständigkeit ist gering. Um den Unternehmensgeist zu fördern, kündigtean, ab Herbst 100.000 Euro für „Mikroförderungen“ zur Verfügung zu stellen. Diese sollen Jugendliche mit bis zu 500 Euro unterstützen, um Aktivitäten in der Gemeinde oder in der Schule umzusetzen. Zudem bekommen sie „kompetente Ansprechpersonen“ für die Planung.

Sorgen bereitet der Ministerin das Thema Mobbing. Immerhin wurden 28 Prozent der befragten Jugendlichen schon einmal gemobbt – im echten Leben und via Internet. „Dieser Wert ist im Vergleich zum Europaschnitt deutlich erhöht.“ Karmasin vermutet, dass Eltern zu wenig über den Umgang mit neuen Medien wissen. Mit Workshops und Schulungen will sie sowohl Kinder als auch Eltern aufklären. Im Hinblick auf die EU-Wahl relevant: Für klassische Parteipolitik interessieren sich die Jungen eher weniger. Immerhin: Acht von zehn Befragten ist es wichtig, mitbestimmen zu können.