Auch Videos mit dem Titel "One day after watching Emily in Paris" (dt. einen Tag nachdem ich Emily in Paris gesehen habe) werden auf TikTok tausendfach geklickt. In typisch selbstironischer TikTok-Manier zeigen die Nutzerinnen, wie die Netflix-Serie ihren Modestil beeinflusste. In kurzen Review-Clips bewerten sie die modischsten Extravaganzen der Charaktere. Was wohl die beiden Kostümbildnerinnen Marylin Fitoussi und Patricia Field, die schon Carry Bradshaw und ihre Freundinnen in „Sex and the City“ einkleidete, dazu sagen würden?