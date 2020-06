Smartphone ist wichtiger als Sex

Das Handy hat das Leben der Menschen so rasant verändert wie wohl keine andere Erfindung zuvor. Das kleine Gerät bestimmt unseren gesamten Tagesablauf: Der letzte Blick vor dem Schlafengehen und der erste nach dem Aufstehen gehört dem Mobiltelefon, das heutzutage meist ein internetfähiges Smartphone ist. Über Nacht bleibt es eingeschaltet – für Notfälle. Fast die Hälfte der Österreicher ist nonstop online. Wie sehr digitale Medien das Leben beeinflussen, hat jetzt das Meinungsforschungsinstitut Marketagent erhoben. Nackte Zahlen, die viel über das Leben der Österreicher aussagen: So können sich 40 Prozent zwar vorstellen, eine Woche auf Sex zu verzichten, aber nur 30 Prozent halten es so lange ohne Handy aus.