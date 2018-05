Krokodilangriff in Simbabwe: Frau verliert Arm und heiratet im Spital

Beziehung gestärkt

Ihr zukünftiger Ehemann und die zwei Reiseführer hätten mit dem Krokodil gekämpft, bis sie frei gewesen sei, erklärte die frisch Vermählte. "Die Schmerzen waren unerträglich, aber mit meinem Mann an meiner Seite habe ich all meine Kraft zusammengenommen und mich durchgekämpft", so Ndlovu-Fox. Nach dem Angriff wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo ihr der Arm amputiert wurde.

Trotz allem sei ihre Hochzeit "die Beste" gewesen. Ihr Ehemann Jamie Fox sagte, der Vorfall habe die Beziehung der beiden gestärkt: "Ich liebe sie jetzt noch mehr und dieser Vorfall hat mich die tiefe Bedeutung unsere Gelübde spüren lassen. In guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, so wird unsere Liebe sein."

Immer wieder Krokodilangriffe

Simbabwes zahlreiche Flüsse sind voller Krokodile, die immer wieder Touristen und Einheimische angreifen. Im März war ein Krokodil erschossen worden, nachdem es in einer Kleinstadt im Westen des Landes den Haupteingang eines Krankenhauses blockiert und so eine Panik ausgelöst hatte.