Sexismus? Mädchen protestiert gegen männliche Zahnärzte

Als Alissa Nutting am Montag einen Tweet über den Zahnarztbesuch ihrer Tochter absetzte, ahnte sie wohl nicht, welche Wellen dieser schlagen würde. Nutting, die in den USA als Autorin Bekanntheit erlangte, berichtete, dass ihre Tochter enttäuscht darüber gewesen sei, dass sie nicht von einer Frau behandelt wurde. "Meine Tochter hat beim Zahnarzt angefangen zu weinen, weil der Zahnarzt 'ein Bub"'war und der Zahnarzt sagte 'tut mir leid, aber es gibt keine weiblichen Zahnärzte in dieser Praxis' & meine Tochter sah mich an & sagte 'warum sind wir hierher gekommen'", schrieb sie am 16. April auf Twitter.