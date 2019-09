Serien schauen oder lieber lesen? Wie man Lust aufs Buch macht

Ist doch wunderbar, wenn ein Bestseller Menschen für Literatur begeistern kann.

Ja, am Anfang war ich ratlos, dann hab ich es gelesen und fand es sehr in Ordnung.

Sie schreiben, heute werden als Motiv für das Literatur-Studium Serien genannt. Was haben Sie dagegen?

Ich finde es bedenklich, wenn man Literatur studiert, und nicht Bücher als Motivation für dieses Studium nennt.

Nun ist es unbestritten, dass es sehr gute Serien gibt. Produktionen wie „The Wire“ wurden mit Balzac verglichen – sie seien die „Menschliche Komödie“ unserer Zeit.

Da stimme ich schon zu. Da gibt es große Kunstwerke. Ich finde im Übrigen auch so manche Sitcom gut. „Modern Family“ etwa. Aber ich bin der Meinung, dass nach dem Konsum von Serien und Sitcoms, so gut sie auch sein mögen, stets ein schales Gefühl übrig bliebt. Man hat nichts getan, außer zu konsumieren.

Kennen Sie „The Wire “?

Ja, fantastische Serie. Aber ich bleibe dabei: Die Literatur ist stärker, weil sie persönlicher ist. Film ist rein visuell, löst alle Leerstellen auf.

Oft gibt es eine Wechselwirkung: Die Netflix-Serie über Margaret Atwoods Buch „Der Report der Magd“ hat dazu geführt, dass auch Menschen, die nicht mit den Büchern vertraut waren, sie lesen. Ist doch gut, oder?

Ja, das ist großartig, ich habe das neue Buch auch schon gelesen. Ich habe ja gar nichts gegen Serien, aber sie sollen das Lesen nicht ablösen, sondern ergänzen. Serien-Liebhaber sind potenzielle Leser und ich will sie daran erinnern: Vergesst nicht auf die Bücher, die können schon lange, was Serien können, nämlich fesseln. Atwood ist ein gutes Beispiel: Ich habe die Bücher gelesen und die Serie gesehen. Das Großartige an den Büchern ist ja, dass vieles nicht ausgesprochen wird. In der Serie schon. Das Spiel mit dem Unausgesprochenen fällt weg.