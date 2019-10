Normalerweise wäre ihr Studio in London der Treffpunkt zum Interview gewesen. Doch Sabinna Rachimova nimmt mit ihren speziellen Erzeugnissen – Mode, Taschen und Schmuck – gerade an der "blickfang" in Wien teil. (Die internationale Messe für Möbel-, Mode- und Schmuckdesign im Museum für angewandte Kunst dauert noch bis Sonntag.)