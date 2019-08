Selfie-Boom: Motiviert Instagram zu Schönheitsperationen?

Bearbeitete Fotos

Es sind vor allem junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren, die ihrem Selfie gleichen wollen. Denn Bearbeitungsprogramme ermöglichen es heute jedem und jeder, ein perfektes Bild von sich selbst zu produzieren: Die Haut wird weichgezeichnet, die Nase geschrumpft, die Augen werden vergrößert und die Lippen aufgepolstert.

Fast 90 Prozent der befragten Mediziner glauben, dass dieses Phänomen in den kommenden Jahren zunehmen wird. Und sie sind davon überzeugt, dass gefilterte Bilder, die in den sozialen Medien gepostet werden, die Ansprüche der Generation Instagram an den eigenen Körper verändern. „Bearbeitete Selfies verschieben vor allem bei jungen Patientinnen die Wahrnehmung des eigenen Aussehens, was oft zu unrealistischen Vorstellung davon führt, was ein chirurgischer Eingriff an Ergebnissen liefern kann“, sagt Alexander P. Hilpert, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Düsseldorf. Er sieht Mediziner in der Verantwortung, Patienten darüber aufzuklären, was im Bereich des Machbaren und ethisch Vertretbaren liegt.