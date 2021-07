Schloss Hof lädt zur Prinz Eugen-Schau

Prinz Eugen – 1663 in Paris geboren, 1736 in Wien gestorben – war der Superstar seiner Zeit. Durch seine militärischen Erfolge im Dienst der Habsburger machte der aus Frankreich geflohene Savoyer ein Vermögen. Eugen war ein PR-Genie in eigener Sache und die von ihm erdachten Legenden halten sich bis heute: über seine verlorenen Schlachten, das Wüten der österreichischen Soldateska. Über die fehlende Nachhaltigkeit seiner Heeresreformen und seinen diskutablen Kunstgeschmack, davon hört man bis heute so gut wie nichts. Andererseits wurde Eugen selbst immer wieder Opfer propagandistischer Ausschlachtung.