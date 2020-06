Landung geglückt: „Philae spricht zu uns!“

Exakt um 17.03 Uhr jubelten die Astronomen im Kontrollzentrum in Darmstadt: "Philae spricht zu uns!" Mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt scheint das kühlschrankgroße Landegerät am Mittwochnachmittag eine überraschend sanfte Landung auf dem Himmelskörper "67P/ Tschurjumow-Gerassimenko" hingelegt zu haben. 28 Minuten zuvor – so lange braucht das Signal zur Erde – sollte er seine Landehaken in den Boden von „Tschuri“ graben.

Um 18.03 Uhr twitterte Philae: „Meine Harpunen wurden nicht abgefeuert.“ Die Verankerung des Forschungsroboters sei möglicherweise nicht gewährleistet, sagte der Lande-Manager, der Österreicher Stephan Ulamec. Das könne bedeuten, dass der Roboter „in weichem Material steckt“. Es sei auch möglich, dass der Lander nochmals abgehoben hätte. „Möglicherweise sind wir heute also zweimal gelandet.“ Genaueres könne man aus den Daten derzeit noch nicht ablesen.

Nicht die erste Schrecksekunde an diesem wissenschaftshistorische Tag: Am Vormittag hatte eine Anpressdüse den Geist aufgegeben. Die Entscheidung, das Mini-Labor trotzdem von Rosetta abzukoppeln und auf den Kometen sinken zu lassen, war also eine riskante. „Es braucht schon auch Glück“, meinte Ulamec. Das hatten sie.