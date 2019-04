ROMY und Romy: Beide sind dreißig

Bei der Wahl ihrer Liebschaften hat sie keine gute Hand. Romy stürzt sich von einer Affäre in die andere, heiratet ihren um zehn Jahre jüngeren Sekretär Daniel Biasini. 1977 kommt Tochter Sarah zur Welt, doch bald scheitert auch diese Ehe. 1979 nimmt sich Harry Meyen das Leben und versetzt damit seiner Ex-Frau und dem gemeinsamen Sohn einen großen Schock.

Und dann der schlimmste Tag in Romy Schneiders Leben. Am 5. Juli 1981 klettert der 14-jährige David Christopher über das Gitter des Hauses der Großeltern Biasini in einem Pariser Vorort, um über das verschlossene Gitter zu springen. Er rutscht ab, stürzt so unglücklich in die schmiedeeisernen Spieße, dass er im Spital seinen Verletzungen erliegt. Romy verliert, wie sie sagt, „den einzigen Mann, den ich immer geliebt habe“.