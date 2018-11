Reportage: Wie wird man eigentlich Detektiv?

Man lernt nie aus: Wenn eine Dame ihren Kopf neigt und damit die leicht verletzliche Halsschlagader schutzlos frei gibt, ist sie weiteren Annäherungsversuchen nicht ganz abgeneigt. Erklärt die Kriminalpsychologin in Ausbildung. Man fragt sich, ob das nicht ein bisserl viel Küchenpsychologie ist. Aber man will als Gasthörer auch nicht gleich eine Grundsatzdebatte vom Zaun brechen.

Sieben angehende Detektiv-Assistenten sitzen im Schulungsraum der Europäischen Detektiv-Akademie, so wie früher in der Kirche, die vier Männer links vom Mittelgang, die drei Frauen rechts. Zehn Wochen drücken sie hier die Schulbank, jeweils drei Tage zu acht Stunden. Der Kurs kostet 2940 Euro. Dafür berechtigt der Abschluss, einen in Österreich streng reglementierten Beruf (siehe unten) auszuüben.

Sie lernen hier nicht nur Kriminalpsychologisches. Sie lernen auch, wie sie Personen unauffällig observieren können, Ladendiebe überführen, moderne „Wanzen“ einsetzen oder eine Pistole gesetzeskonform mit sich führen.

Schnell wird im Kurs klar: Das Detektivleben ist weniger spektakulär, als amerikanische Fernsehserien vermuten lassen. Es verspricht für einige Kursteilnehmer dennoch mehr Abwechslung als ihr bisheriger Beruf. In der Pause zwischen zwei Lerneinheiten kommt man schnell ins Gespräch.