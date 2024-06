Die Urlaubszeit hat begonnen und immer mehr Menschen verreisen. Daher sind gute Tipps und Tricks um sich das Leben während dem Reisen zu erleichtern gefragt. Auf TikTok gibt es dazu ganz besonders viele Empfehlungen, einige davon sind jedoch nicht unbedingt zum Nachmachen geeignet, da sie gefährlich oder nicht ganz legal sind.

Empfehlung für Städtereisen Der US-amerikanische Reiseexperte Rick Steves, empfiehlt in der Washington Post, den Besuch einer Hauptstadt immer am letzten Tag in einer weiteren Stadt zu verbringen. Zum Beispiel Lissabon und Porto oder Glasgow und Edinburgh oder Paris und Marseille. Obwohl diese Städte nicht ganz so populär sind, gibt es hier meist weniger Touristen, was auch niedrigere Preise, einen authentischeren Empfang und ein ehrlicheres Kulturerlebnis bedeutet.

Kleidung für mehrere Tage Packen Sie immer Kleidung für mindestens drei Tage in ihr Handgepäck ein. Man kann nie wissen, was passiert, wenn man am Ziel ankommt. Daher ist es wichtig vorbereitet zu sein und vorauszudenken, wenn man einen längeren Urlaub macht. Wenn Sie Ihr Gepäck verlieren, möchten Sie nicht die ersten Tage bis zur Wiedererlangung der Koffer ohne Kleidung durchkommen müssen. Vor allem bei Langstreckenflügen oder wenn zwischendurch ein Umstieg gemacht wird, wo Gepäck leichter verloren gehen kann, ist es wichtig, im Handgepäck zusätzlich ein wenig Gewand zu haben. Besonders, auch wenn Sie auf ein wichtiges Event gehen, wie zum Beispiel eine Hochzeit. So lässt sich die Zeit, bis man das Gepäck wieder bekommt, leichter überbrücken.

Essen aus dem Flugzeug auslassen Wenn Sie besonders anfällig für Blähungen sind und leicht dehydrieren, sollten Sie eventuell auf die Mahlzeit an Bord verzichten und stattdessen Ihr eigenes Essen mitbringen. In der Luft verändert sich die Geschmacksempfindung, dabei sinkt die Fähigkeit Süßes und Salziges zu schmecken um etwa 30 Prozent. Die kalte und trockene Luft führt zum Austrocknen der Nasengänge, aber auch der Geräuschpegel trägt dazu bei, weil Stress durch Lärm die Geschmacksempfindung einschränkt. Deswegen enthält das Essen in Flugzeugen oft viel Salz und Öl, um ihm etwas mehr Geschmack zu verleihen. Diese Zutaten führen jedoch zu einem starken Völlegefühl und blähen auf. Der niedrige Luftdruck und die reduzierte Luftfeuchtigkeit im Flugzeug tragen zusätzlich zur Gasbildung und Blähungen bei. Generell wird empfohlen, vor dem Flug nichts Schweres, Scharfes oder Fettiges zu essen, sondern eher leicht verdauliche Speisen zu sich zu nehmen.

24-Stunden-Regel zur "Rehydrierung" Ein weiterer Tipp für den Umgang mit flugbedingten Verdauungsbeschwerden, ist es, sich mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, nicht nur vor dem Flug, sondern auch danach. Probieren Sie die 24-Stunden-Regel einzuhalten - erhöhen Sie Ihre Wasseraufnahme 24 Stunden lang vor und nach ihrem Flug, um Dehydrierung und Wassereinlagerungen zu umgehen.

TikTok Trends Und jetzt zu den TikTok-Trends: Im Internet kursieren dutzende Videos über sogenannte "Travel Hacks", vor allem auf der Plattform TikTok geben zahlreiche Influencer zum Teil kuriose Tipps, wie man sich das Leben auf Reisen leichter machen kann. Viele davon wirken tatsächlich hilfreich, andere sollten dafür eher mit Vorsicht betrachtet werden.

Richtig Kofferpacken In diesem TikTok wird angeführt, wie man seinen Koffer möglichst platzsparend packt. Schmuck wie zum Beispiel Ketten oder Armbänder werden durch Strohhalme gezogen und verschlossen, damit sie nicht verheddern. Damit auch wirklich jeder freie Platz genutzt wird, wird die Unterwäsche in Schuhe gesteckt und diese in einen Sack gegeben, damit sie nichts schmutzig machen. Die Kleidung sollte hochkantig gefaltet anstatt flach in den Koffer gelegt werden, so bewahrt man einen besseren Überblick und spart zusätzlich Platz.

Influencer posten auf TikTok, wie man mehr Gepäck in den Urlaub mitnehmen kann, ohne dafür zusätzliche Gebühren zu zahlen. In diesem TikTok füllt eine junge Frau einen Polsterüberzug mit T-Shirts, Hemden und Hosen und kann so problemlos noch mehr Gewand mitnehmen. Ein anderes Video zeigt jedoch, wie ein Passagier genau diesen Hack ausprobiert und schließlich vom Personal der Fluggesellschaft nicht ins Flugzeug gelassen wird. Der Trick klappt also nur mit viel Glück.

Im Flugzeug eine bequeme Position zum Schlafen zu finden, kann oft eine große Herausforderung sein. Vor allem der Sicherheitsgurt macht es nicht besonders leicht, eine gemütliche Lösung zu finden. Dieser Travel Hack, der auf dutzenden TikTok-Videos zu sehen ist, stellt eine Lösung für das Problem dar. Passagiere, die schlafen wollen, sollen sich einfach ihren Gurt um den Knöchel binden. Die Knie werden dabei an die Brust gezogen, diese Position wird als absolut komfortabel dargestellt. Doch für seine Sicherheit ist der Hack nicht bekannt, im Gegenteil. In der Reisezeitschrift Fodor'sTravel steht, "das sei der schlechteste Ratschlag überhaupt". Sicherheitsgurte sollten eigentlich vom Verlassen des Abfluggates bis zur Ankunft im Zielflughafen, tief und eng an der Hüfte angelegt sein. Selbst wenn das Zeichen "Sicherheitsgurt anlegen" nicht erscheint, sollten Passagiere trotzdem angeschnallt sein. Der Grund dafür ist, dass Gefahren häufig völlig unvorhersehbar passieren und starke Turbulenzen können bei nicht richtig angeschnallten Personen zu schweren Verletzungen führen.