Zum zweiten Bikes & Drinks-Abend: Die Patschen haben sich nicht verändert

An eine unheimliche Situation, die ihm bei seinen vielen Radreisen mit Freunden untergekommen ist, erinnert sich der Kabarettist Herbert Steinböck besonders lebhaft: Abenteuerlustig radelten sie trotz Unwetterwarnung den Pass auf das Südtiroler Stilfser Joch. Das Donnergrollen war schon zu hören, aber kein Berg konnte sie jemals „abwerfen“, kein Patschen sie aufhalten. Plötzlich begannen die Leitplanken neben ihnen „zu singen“. Elektrische Spannung lag in der Luft und schlagartig wurden die jungen Männer vernünftig: Sie suchten schnellstmöglich eine Hütte. Das war damals in den Achtzigern, als die Mütter ihnen die Satteltaschen für die Räder von Hand nähten.

Die Gäste des zweiten „Bikes & Drinks“, einem Leserinnen- und Leser-Abend von KURIER ReiseGenuss und Qwic E-Bikes, lauschten gespannt den lustigen, haarsträubenden Abenteuern aus Steinböcks jungen Jahren und den Lehren, die er aus ihnen gezogen hat. Heute ist er E-Bike-Fahrer, früher wollte er sich quälen. Seine wichtigste Message: „Wir haben immer im richtigen Moment gesagt, nächstes Jahr machen wir es uns gemütlicher“, so hat er die Lust auf das Radfahren nie verloren und fährt bis heute jedes Jahr auf Radreise. Und heute ist er 64.

Wenn man die eigene Grenze erreicht

Der Familienvater Michael Hempt weiß auch, dass es Gemütlichkeit beim Radreisen braucht. Er und seine Frau haben ihre drei (Klein-)Kinder auf eine siebenwöchige Radelei nach Kroatien mitgenommen. Der älteste Sohn strampelte auf dem Stufentandem seiner Mutter mit, Hempt selbst transportierte seine beiden Jüngeren im überdachten Thule Chariot Anhänger.