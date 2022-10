Zu Besuch in Umeå: Der Barkeeper nahe am Polarkreis

Auch bei der Bar selber üben sich Åreng und seine Co-Inhaber nicht in Bescheidenheit. Think big! Mitten im Zentrum, in der Fußgängerzone von Umeå, erstreckt sich die Bar stilvoll auf tausend Quadratmetern – und das in einer Stadt mit gerade einmal 90.000 Menschen. In der Bar finden dreihundertfünfzig Leute Platz, trotzdem strahlt sie im gedämpften Licht gemütliche Bar-Intimität aus: mit schick-skandinavischem Innendesign und vielen erlesenen Kunstobjekten, die eine Galerie hier ausstellt. Eine kleine Skulptur für umgerechnet 25.000 Euro landet da schon mal bewusst unprätentiös und mit herrlichem Understatement am Rand der Bar auf einer alten Champagner-Box.

Die Menüs erinnern im Kontrast dazu an alte, vollgekritzelte Schulhefte. Die Cocktailkreationen stehen unter wechselnden (Schul-)Themen. Gerade ist das Fach „Geschichte“ dran, wobei die Namen der Drinks mit ihren Referenzen so verspielt sind wie ihre einfallsreiche Umsetzung im Glas. Wie erklärt man eine blutige Auseinandersetzung zwischen unbewaffnet demonstrierenden Arbeitern und dem Militär (ein bekanntes Massaker der schwedischen Geschichte 1931) in Form eines Cocktails? In der „Facit“-Bar mit der ausbalancierten Mischung aus rauchigem Whisky, blutigem Rotwein, ein paar „Schüssen“ Fichten-Aroma und Aquavit mit Trompetenpilzen. Schließlich wurde die Gewalt damals durch einen Trompetenspieler gestoppt.

„Wir wollen eine der Top-Bars in Europa werden“, sagt Åreng selbstbewusst. Ein ambitioniertes Ziel, aber es scheint längst nicht so kühn zu sein wie das Konzept, mit dem er das erreichen will.Sascha Rettig