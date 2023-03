Wunderbare Städte: Glasgow (Teil 1/5)

Alle wollen nach Edinburgh. So malerisch-pittoresk die Altstadt! So viel Harry-Potter-Feeling oder Erinnerungen an Trainspotting, den Kult-Film von 1995. Da kann Glasgow, die alte Industrie- und Arbeiterstadt im Südwesten Schottlands, mit ihrer durch Schiffbau und Fabriken geprägten Historie nicht mithalten. Eine Fehleinschätzung, der hier mehr als deutlich widersprochen werden muss. Die Stadt am Fluss Clyde hat von allem etwas, ist nachgerade ein Paradestück für eine städtebauliche Neuausrichtung und Lebensfreude.

Viktorianische Prachtbauten säumen die Einkaufsstraßen im Zentrum, der berühmte Jugendstil-Architekt Charles Rennie Mackintosh hat sich in diesem Teil seiner Heimatstadt mit herausragenden Werken der Epoche verewigt; und bei einem „Riverside Walk“ entlang des Clyde kommt moderne Architektur in den Blick, etwa das Riverside Museum von Zaha Hadid, das Science Center oder das Clyde Auditorium (wegen seiner Silhouette „Gürteltier“ genannt). Dazu die Museumslandschaft! Transportgeschichte mit Pferdekutschen, Dampfloks und moderne Straßenflitzer fesselnd aufbereitet im Riverside Museum, moderne Kunst in der Gallery of Modern Art oder an fast jeder Straßenecke riesige kunstvolle Street Art aus Murals und Graffiti. Bei Livekonzerten, ob auf der Straße, in kleinen Clubs oder im riesigen Hampden Stadion, gelingt der kulturelle Brückenschlag zu den Glaswegians. Feiern können sie. Es empfiehlt sich, der Wegbeschreibung auf der Hampden-Site Folge zu leisten: „Just follow the crowd!“