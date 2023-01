Wo man am besten auf Innsbruck runterschauen kann

Wer schon bei klarer Sicht den Landeanflug auf Innsbruck erlebt hat, weiß: Um keine andere Großstadt drängen sich die Berge so dicht wie um die Tiroler Landeshauptstadt. Was Passagieren mit Flugangst ein flaues Gefühl im Magen verursacht, ist für die anderen ein besonderes Erlebnis – so viele Gipfelkreuze, so viele schroffe Hänge, aber auch so viele sonnige Hochplateaus zum Greifen nahe! Und das Beste daran: Einige dieser reizvollen Flecken sind durch öffentliche Verkehrsmittel direkt an die Innsbrucker Altstadt angebunden.