Wien zählt erstmals zu den 50 tollsten Orten der Welt

Was haben Mexico City, Phuket, Dijon in Frankreich oder Tampa in Florida mit Wien gemeinsam? Auf den ersten Blick vermutlich nicht allzu viel. Die einen bieten Exotik, gutes Essen oder eine spektakuläre Skyline am Wasser.

Aber Wien? Die Frage klärt allerdings das renommierte US-Magazin Time aktuell. Neben anderen 49 märchenhaften Orten der Welt wurde auch die heimische Hauptstadt in die jährliche Liste "World's Greatest Places 2023" aufgenommen. Erstmals wurde Wien damit als eine der Top-50-Destinationen gereiht.