Warum ein Museum am anderen Ende der Welt so provoziert

Also schickte ihn seine Mutter sonntags ins Museum und legte so den Grundstein für dessen Kunstleidenschaft. Als Mathematikstudent entwickelte er ein System, um Spielbanken zu knacken. Die hohen Gewinne investierte er in seine exzentrische Sammlung und in den Bau des architektonisch spektakulären Mona.

Doppeltes Guggenheim-Museum

Dessen unterirdischer Gebäudekomplex ist fast doppelt so groß wie das Guggenheim in New York und arbeitet viel mit schiefen Ebenen, spitzwinkelig zulaufenden Wänden, labyrinthischen Räumen und frei schwebenden Treppenaufgängen. 2011 eröffnet, lockt das Museum jährlich etwa 400.000 Besucher an und hat sich zur wichtigsten touristischen Attraktion Tasmaniens und seiner Hauptstadt Hobart entwickelt.