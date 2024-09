"Wanderlust Mittelmeer": Über Gipfel, Bergrücken und Klippen in Richtung Meer

Jetzt kommt sie wieder, die Zeit, in denen Wanderungen gut möglich sind, es die Temperaturen zulassen, Gipfel zu besteigen und Almen zu bewandern. An hervorragenden Möglichkeiten mangelt es Österreich bekanntlich nicht – das Angebot könnte besser nicht sein. Aber als weltoffener Wanderer sollte man über den heimischen Tälerrand schauen, seinen Blick schweifen lassen. Am besten in Richtung Süden, dort wo einem das mediterrane Klima im Herbst besonders schöne Tage schenkt.