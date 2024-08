Die Zutaten für mehr Italien im Herzen

Besonders in den Sommermonaten wird gerne über Italien und das dort vorherrschende dolce vita philosophiert. Jeder will plötzlich ein bisschen mehr Luigi und weniger Alois, mehr Italiener und weniger Österreicher sein. Und anstatt Spritzwein wird Sprizz getrunken. Aber was bedeutet es, italienisch zu sein?

Dieser Frage geht Maria Pasquale in ihrem Buch „How to be Italien – Von der Kunst, italienisch zu leben“ nach. Es ist eine Liebeserklärung an ihre Wahlheimat, an das Land, aus dem ihre Eltern stammen und vor vielen Jahren nach Australien ausgewandert sind.