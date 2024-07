"Ciao Amore, ciao": Mit 100 neuen und alten Songs durch Italien

Eric Pfeil ist seit vielen Jahren verliebt – in Italien. Erwischt hat es den deutschen Autor als Achtjährigen, als er zum ersten Mal mit seinen Eltern in Alassio (Ligurien) urlaubte. Es war der Sommer 1981 und der Song "Per Elisa" der Sängerin Alice omnipräsent. Italien und die Musik haben Pfeil nie wieder losgelassen. Bei seinen danach unternommenen Reisen über den Brenner wollte er wissen, warum er sein Herz ausgerechnet an Italien verloren hat. Antworten darauf hat er in der Musik gefunden: Mehr als jede andere Kunst sei sie in der Lage, das Land zu erklären.