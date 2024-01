Platz 38

In diesem Jahr heben sie neben Nationalparks, Ausgrabungsstätten oder anderen Weltmetropolen Wien – als „the city where the waltz became famous“ – hervor. In ihrer Begründung für Wien (Platz 38) verweisen die "New York Times" auf die neu eröffneten Kultureinrichtungen Wien Museum und House of Strauss.

