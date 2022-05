Thailand abseits des Massentourismus : Wo Kaffee und Wein wachsen

W√§hrend dreit√§giger Touren k√∂nnen G√§ste erleben, wie die Baumwolle gepfl√ľckt wird und erlernen die Baumwollverarbeitung vom Flaum bis zum Stoff. Die thail√§ndischen Gemeindeleiter teilen dabei ihr Wissen √ľber lokales Kunsthandwerk, den Lebensunterhalt der Gemeinde und die Koexistenz mit der Natur.

Weinkultur im Asoke Tal

Seit f√ľnfzig Jahren versuchen sich Weinbauern darin, die Weinbaupraktiken f√ľr thail√§ndische B√∂den und Wetterlagen zu adaptieren. Die vorrangig in der Region von Khao Yai im Norden von Bangkok, Pattaya im S√ľden und Hua Hin an der Ostk√ľste liegenden Weing√ľter m√∂chten zeigen, wie sie es geschafft haben, in einem so ung√ľnstigen Klima erfolgreich zu sein. Viele bieten daher Weinverkostungen und √úbernachtungsm√∂glichkeiten an.