Streit und Probleme im Urlaub: Eine Psychologin gibt Tipps

Das Geheimrezept für den perfekten Urlaub gibt es nicht. Es ist aber ratsam, sich vor dem Losfahren, vor dem Buchen einige Fragen an sich selbst, den Partner oder andere Mitreisende zu stellen. Warum reisen wir? Und was wollen wir dort? Ist die Antwort: Stress runterfahren, fühlen sich viele Menschen im Thermenhotel, am Strand oder auf der Alm gut aufgehoben. „Es gibt für jede Reisemotivation und zu jeder Persönlichkeit den passenden Urlaub – sonst ist man unzufrieden“, sagt Psychologin Barbara Horvatits-Ebner.