Ein Höhepunkt des Almenwegs: der Tappenkarsee in Salzburg

Seit er in einer ORF-Sendung über Österreichs schönste Plätze unter den Siegern war, ist der eh schon immer idyllische Tappenkarsee zu einem Star mutiert. Er würde längst unter der Last des Overtourism ächzen, wäre er so einfach erreichbar wie der Gosausee oder Hallstatt. Weil man aber aus dem Kleinarltal zumindest eineinhalb Stunden und über siebenhundert Meter zum angeblich größten Gebirgssee der Ostalpen hatschen muss, bleibt das Gros der Touristen lieber fern.

Unter Wanderern und Alpinisten ist der See aber ein gut besuchter Ort. Was auch an der malerisch gelegenen Tappenkarseealm an seinem Ufer liegt. Und in besonderem Maß an der Tappenkarseehütte, die am anderen Ende einige Höhenmeter über dem See thront. Neben einem überwältigen Blick bekommt man dort das Wirtspaar Andrea und Hannes Höller und die Atmosphäre, die von den beiden ausgeht. Daher muss man, trotz der Abgeschiedenheit, für sommerliche Übernachtungen am Tappenkarsee reservieren.