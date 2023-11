Sterzing in Südtirol: Das Dolce Vita gibt es auch im Norden

Ja, es war ein Fehler, dass Sie noch nie nach dem Brenner in Italien in der ersten größeren Stadt stehen geblieben sind. Dann befinden Sie sich nämlich im italienischen Teil des Wipptals und die unscheinbare Stadt heißt Sterzing. Vipiteno, so der italienische Name, sagt dort eher keiner, höchstens die fünfundzwanzig Prozent italienischstämmige Bevölkerung. Obwohl „Sterzing“ sagt ja eigentlich auch keiner, das muss man tirolerisch aussprechen, „Sterrzng“ oder so.