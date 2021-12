Skitour: Einmal über die Alpen gehen

Orientierung trainieren

Hat man das gleichmäßige Klackern der Tourenbindung wieder im Ohr, ein paar Spitzkehren probiert und sich das Fürchten vor Harsch- und Tiefschnee wieder abgewöhnt, kann man beginnen, ein bisschen höher hinaus zu denken und zu planen. Klar, dass es in einem Tal im Herzen der Alpen Skitouren in allen Höhenlagen und Schwierigkeitsgraden gibt – und dazu natürlich zahlreiche Bücher und Magazine mit Tourentipps. Doch mit der Papierform ist das bekanntlich so eine Sache bei Skitouren. Den Baum, den Bach, das Waldstück in der Beschreibung muss man dann in freier Wildbahn erst einmal finden. GPS-Routen sind auch so eine Sache, wenn man die Orientierung im Gelände nicht ständig trainiert. Da kann es passieren, dass man das Handy – oder eben irgendein spezielleres digitales Gerät – bei Minusgraden hilflos hin und her dreht und auf hüpfende rote Punkte in einem winzigen Kartenausschnitt starrt.

Also fragt man sich am besten vor Ort durch, in der Pension, in der Skischule, oder bei einem der begeisterten Skitourengeher mit guten Ortskenntnissen. Die trifft man am besten direkt auf der Tour und auch auf den leichten Einsteigertouren.